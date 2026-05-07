Минюст США проверяет серию сделок с нефтью, совершенных перед важными заявлениями Трампа и Аракчи

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США проверяет серию торговых операций на нефтяном рынке, совершенных в преддверии важных заявлений американского президента Дональда Трампа, а также главы МИД Ирана Аббаса Аракчи относительно войны на Ближнем Востоке, сообщает ABC News.

Минюст вместе с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) США проверяет по крайней мере четыре эпизода, в рамках которых трейдеры сделали ставки в общей сложности на сумму более $2,6 млрд на снижение цен на нефть прямо перед заявлениями, которые провоцировали падение рынка, отмечают источники телеканала.

Так, 23 марта трейдеры выставили заявки на продажу нефти на сумму $500 млн всего за 15 минут до объявления Трампом о намерении отложить атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана. Это заявление спровоцировало падение цен на нефть на 15%.

7 апреля инвесторы разместили заявки на продажу нефтяных контрактов на общую сумму порядка $960 млн за несколько часов до объявления США о временном перемирии с Ираном, в результате которого нефть также обвалилась на 15%.

Похожая ситуация была зафиксирована 17 апреля за 20 минут до того, как Аракчи написал в социальной сети, что Иран открывает судоходство через Ормузский пролив, а также 21 апреля - за 15 минут до объявления Трампом о продлении перемирия с Ираном. В этих случаях объем размещенных заявок на продажу нефти составил $760 млн и $430 млн соответственно.