Госкомпания ОАЭ смогла сохранить небольшой поток экспорта СПГ через Ормузский пролив

Для этого Abu Dhabi National Oil пришлось скрывать местоположение своих танкеров, сообщил Bloomberg

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Государственной нефтегазовой компании ОАЭ Abu Dhabi National Oil (Adnoc) удалось сохранить небольшой поток экспорта сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив с помощью сокрытия местоположения своих танкеров, сообщает в четверг Bloomberg.

"По меньшей мере два танкера, которые недавно загрузились на объекте Adnoc на острове Дас, отключили передачу данных о местоположении, чтобы вывезти грузы через Ормузский пролив после начала войны", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на данные отслеживания судов и информацию от источников.

По сведениям Bloomberg, "спутниковые снимки показывают, что суда продолжают швартоваться у терминала, хотя ни один танкер не передает свои координаты".

"Данные судоходного мониторинга также показывают, что еще три пустых СПГ-танкера Adnoc прекратили передачу сигналов после прибытия к восточному входу в пролив", - отмечает агентство.

Один из источников сообщил Bloomberg, что эти суда "также скрывают свои перемещения, чтобы пройти через Ормузский пролив в Персидский залив и загрузиться".

Ормузский пролив остается фактически закрытым после 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

В настоящее время и Иран, и США осуществляют блокаду этого водного пути, через который проходит более 20% мирового экспорта энергоносителей.

По данным Bloomberg, несмотря на попытки энергетических компаний справиться с ситуацией, объемы поставок все еще далеки от довоенного уровня, происходит примерно три отправки грузов в день.