Поиск

Госкомпания ОАЭ смогла сохранить небольшой поток экспорта СПГ через Ормузский пролив

Для этого Abu Dhabi National Oil пришлось скрывать местоположение своих танкеров, сообщил Bloomberg

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Государственной нефтегазовой компании ОАЭ Abu Dhabi National Oil (Adnoc) удалось сохранить небольшой поток экспорта сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив с помощью сокрытия местоположения своих танкеров, сообщает в четверг Bloomberg.

"По меньшей мере два танкера, которые недавно загрузились на объекте Adnoc на острове Дас, отключили передачу данных о местоположении, чтобы вывезти грузы через Ормузский пролив после начала войны", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на данные отслеживания судов и информацию от источников.

По сведениям Bloomberg, "спутниковые снимки показывают, что суда продолжают швартоваться у терминала, хотя ни один танкер не передает свои координаты".

"Данные судоходного мониторинга также показывают, что еще три пустых СПГ-танкера Adnoc прекратили передачу сигналов после прибытия к восточному входу в пролив", - отмечает агентство.

Один из источников сообщил Bloomberg, что эти суда "также скрывают свои перемещения, чтобы пройти через Ормузский пролив в Персидский залив и загрузиться".

Ормузский пролив остается фактически закрытым после 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

В настоящее время и Иран, и США осуществляют блокаду этого водного пути, через который проходит более 20% мирового экспорта энергоносителей.

По данным Bloomberg, несмотря на попытки энергетических компаний справиться с ситуацией, объемы поставок все еще далеки от довоенного уровня, происходит примерно три отправки грузов в день.

Хроника 28 февраля – 07 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ОАЭ Иран Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Армении отменил домашний арест брату и племяннику Католикоса всех армян

В ЕК пока не видят опасности пандемии хантавируса для европейцев

 В ЕК пока не видят опасности пандемии хантавируса для европейцев

В Кремле сожалеют, что Армения продолжает попытки "сидения на двух стульях"

В Мьянме освобождены две россиянки, попавшие в плен к преступной группировке

Котировки Brent упали ниже $99 за баррель

 Котировки Brent упали ниже $99 за баррель

Магнитные бури ожидаются на Земле в четверг и пятницу

Brent подорожала до $101,84 за баррель после обвала котировок накануне

 Brent подорожала до $101,84 за баррель после обвала котировок накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 7 мая

Вашингтон назвал Тегеран самой большой угрозой на Ближнем Востоке

США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране

 США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2102 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9288 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов