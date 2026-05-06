CENTCOM сообщил о перехвате с начала блокады 52 связанных с Ираном торговых судов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - За время блокады американские ВМС перехватили 52 связанных с Ираном торговых судна, выходивших или направлявших в иранские порты, сообщило в среду Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"На данный момент 52 коммерческим судам было приказано развернуться или вернуться в порт в рамках соблюдения блокады", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что, несмотря на временную приостановку операции "Свобода" по обеспечению выхода застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив, блокада иранских портов США останется в силе.

Для обеспечения блокады США задействовали в Аравийском море к юго-востоку от Ирана мощную группировку в составе двух авианосцев, трех больших десантных кораблей с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту, 12 ракетных эсминцев, более 100 военных самолетов, вертолетов и беспилотников.