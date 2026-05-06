Поиск

CENTCOM сообщил о перехвате с начала блокады 52 связанных с Ираном торговых судов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - За время блокады американские ВМС перехватили 52 связанных с Ираном торговых судна, выходивших или направлявших в иранские порты, сообщило в среду Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"На данный момент 52 коммерческим судам было приказано развернуться или вернуться в порт в рамках соблюдения блокады", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что, несмотря на временную приостановку операции "Свобода" по обеспечению выхода застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив, блокада иранских портов США останется в силе.

Для обеспечения блокады США задействовали в Аравийском море к юго-востоку от Ирана мощную группировку в составе двух авианосцев, трех больших десантных кораблей с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту, 12 ракетных эсминцев, более 100 военных самолетов, вертолетов и беспилотников.

Хроника 28 февраля – 06 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Ормузский пролив CENTCOM
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Спикер иранского парламента заявил о попытках США заставить Иран капитулировать

Умер основатель CNN Тед Тернер

 Умер основатель CNN Тед Тернер

Brent подешевела на 6,4% до $102,86 за баррель

В Дании побит рекорд по длительности переговоров о формировании коалиционного правительства

 В Дании побит рекорд по длительности переговоров о формировании коалиционного правительства

Axios сообщил о работе США и Ирана над меморандумом о завершении конфликта

Казахстан продлил запрет на вывоз нефтепродуктов еще на полгода

Шеф Пентагона представит в Конгрессе полные данные о расходах на операцию в Иране

Что случилось этой ночью: среда, 6 мая

Грузовое судно подверглось ракетной атаке в Персидском заливе

 Грузовое судно подверглось ракетной атаке в Персидском заливе

Третий ракетный эсминец ВМС США зашел в Персидский залив
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9271 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2090 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов