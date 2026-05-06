Поиск

Иран обещает безопасный проход через Ормузский пролив при условии отсутствия угроз извне

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции заявил о возможности безопасного судоходства через Ормузский пролив в условиях, когда отсутствуют угрозы и действуют новые правила судоходства, разработанные Ираном.

"В условиях, когда угрозы агрессора ликвидированы и когда новые протоколы вступили в силу, безопасный и стабильный проход через Ормузский пролив будет гарантирован", - говорится в заявлении КСИРа в соцсети X.

КСИР "благодарит капитанов и владельцев судов в Персидском и Оманском заливах за соблюдение иранского регламента по Ормузскому проливу и содействие безопасности судоходства в регионе".

Накануне Иран официально запустил новый механизм управления морским движением через Ормузский пролив. По информации телеканала Press TV, "суда обязаны скорректировать операции в соответствии с этой системой и получить разрешение на транзит перед пересечением Ормузского пролива, одного из важнейших в мире узких мест для транспортировки нефти".

Президент США Дональд Трамп заявлял, что проект "Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе будет приостановлен на короткий период, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном.

Хроника 28 февраля – 06 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР США Дональд Трамп Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Axios сообщил о работе США и Ирана над меморандумом о завершении конфликта

Казахстан продлил запрет на вывоз нефтепродуктов еще на полгода

Шеф Пентагона представит в Конгрессе полные данные о расходах на операцию в Иране

Что случилось этой ночью: среда, 6 мая

Грузовое судно подверглось ракетной атаке в Персидском заливе

 Грузовое судно подверглось ракетной атаке в Персидском заливе

Третий ракетный эсминец ВМС США зашел в Персидский залив

Аракчи прибыл в Пекин для переговоров с Ван И

Трамп объявил о временной приостановке проекта "Свобода" в Ормузском проливе

 Трамп объявил о временной приостановке проекта "Свобода" в Ормузском проливе

Рубио заявил, что Трамп не считает одобрение войн Конгрессом обязательным

 Рубио заявил, что Трамп не считает одобрение войн Конгрессом обязательным

В Госдепе США призвали Россию и КНР поддержать проект резолюции СБ ООН по Ормузу
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2081 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9268 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов