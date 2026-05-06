Иран обещает безопасный проход через Ормузский пролив при условии отсутствия угроз извне

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции заявил о возможности безопасного судоходства через Ормузский пролив в условиях, когда отсутствуют угрозы и действуют новые правила судоходства, разработанные Ираном.

"В условиях, когда угрозы агрессора ликвидированы и когда новые протоколы вступили в силу, безопасный и стабильный проход через Ормузский пролив будет гарантирован", - говорится в заявлении КСИРа в соцсети X.

КСИР "благодарит капитанов и владельцев судов в Персидском и Оманском заливах за соблюдение иранского регламента по Ормузскому проливу и содействие безопасности судоходства в регионе".

Накануне Иран официально запустил новый механизм управления морским движением через Ормузский пролив. По информации телеканала Press TV, "суда обязаны скорректировать операции в соответствии с этой системой и получить разрешение на транзит перед пересечением Ормузского пролива, одного из важнейших в мире узких мест для транспортировки нефти".

Президент США Дональд Трамп заявлял, что проект "Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе будет приостановлен на короткий период, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном.