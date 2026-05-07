В ЦРУ полагают, что Иран может выдержать три-четыре месяца морской блокады США

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В ЦРУ пришли к выводам, что Иран способен продержаться без более серьезных экономических трудностей три-четыре месяца при блокаде США иранских портов, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания документ.

"По словам четырех лиц, знакомых с документом, конфиденциальный отчет ЦРУ, предназначенный для принимающих решения лиц, резюмирует, что Иран способен пережить морскую блокаду США минимум три-четыре месяца до того, как столкнется с более серьезными экономическими проблемами. Это вызывает новые вопросы по поводу оптимизма президента США Дональда Трампа насчет окончания войны", - информирует WP.

Один из собеседников издания отметил, что часть нефти Иран хранит прямо на борту танкеров. Также иранские власти сокращают добычу на нефтепромыслах, но сохраняют скважины работоспособными. "Ситуация и близко не так печальна, как некоторые утверждают", - пояснил источник.

В свою очередь неназванный чиновник США отметил, что доклад ЦРУ может недооценивать экономическую устойчивость Ирана, если он сможет перевозить нефть наземными путями; хотя транспортировка на грузовиках и по железной дороге не позволит сравниться с объемами, поставляемыми по морю, но и это поможет Тегерану.

"Есть точка зрения, что Иран начнет возить часть нефти по железнодорожному пути через Центральную Азию", - сказал чиновник.

Трамп в минувшую пятницу заявил, что блокада останется в силе до тех пор, пока с Ираном не будет достигнуто мирное соглашение. Иран называет блокаду нарушением действующего режима прекращения огня. В Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке утверждали, что с начала блокады перехватили 52 связанных с Ираном судна.

Хроника 28 февраля – 07 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
