CENTCOM сообщил о выведении из строя иранского танкера, пытавшегося прорвать блокаду США

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Самолет ВМС США вывел из строя нефтяной танкер Hasna под иранским флагом, который пытался прорвать американскую морскую блокаду, сообщает The New York Times со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

"После того, как судно не подчинилось неоднократным предупреждениям, истребитель F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца "Авраам Линкольн", сделал несколько выстрелов 20-миллиметровыми снарядами, которые вывели из строя системы управления судном", - заявило командование.

По информации CENTCOM, с начала блокады 13 апреля ВМС США развернули 52 торговых судна.