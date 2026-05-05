Посол США в Ватикане анонсировал "откровенный разговор" Рубио с папой Львом XIV

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в Ватикан проведет с папой римским Львом XIV откровенный разговор об американской внешней политике, считает посол Соединенных Штатов в Ватикане Брайан Берч.

"У стран бывают разногласия, и, я думаю, один из способов преодолеть их - это дружба и реальный диалог", - заявил Берч журналистам во вторник.

По его словам, Рубио прибудет в Ватикан с таким настроем, чтобы провести "откровенный разговор", в частности, по вызывающим разногласия вопросам внешней политики США.

На этой неделе госсекретарь США отправится в Рим. В рамках поездки он проведет встречу с понтификом 7 мая.

Ранее Лев XIV назвал недопустимой угрозу президента США Дональда Трампа уничтожить иранскую цивилизацию.

Он также заявлял, что "Бог не благословляет никаких конфликтов". Такой комментарий, по мнению ряда СМИ, папа римский сделал, реагируя на высказывания Трампа и его окружения о том, что Всевышний наверняка одобряет военную операцию США.

При этом понтифик, вопреки утверждениям Трампа, никогда не высказывался за обладание Ираном ядерного оружия. Более того, он неоднократно выступал против использования такого оружия на планете.

В свою очередь, Трамп резко раскритиковал слова Льва XIV об американских действиях в Иране. Лидеры многих стран мира поддержали в этом споре понтифика, заявив, что выпады против него недопустимы.

Позже американский лидер заявил, что у него нет конфликта со Львом XIV, однако он не согласен с позицией понтифика по Ирану. Президент подчеркнул, что тот может говорить все, что считает нужным, но добавил: "Я могу не соглашаться с папой, у меня есть на это право".