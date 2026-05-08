Иранские военные утверждают, что вынудили эсминцы США покинуть Ормузский пролив

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Командование ВМС иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявило, что американские эсминцы покинули Ормузский пролив, когда попали под обстрел.

"Эсминцы покинули пролив, попав в под ракетный огонь и под удары беспилотников", - цитирует заявление КСИР телеканал Press TV.

По его данным, обстановка в районе инцидента теперь нормализовалась: боевые действия завершились.

Ранее американская сторона сообщила, что три эсминца, выходившие из Ормузского пролива, действительно попали под обстрел, однако повреждений не получили.