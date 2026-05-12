Власти ПМР объявили сбор средств для выплаты пенсий и пособий из-за экономического кризиса

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Александр Розенберг обратился к бизнесу и населению с просьбой пожертвовать средства на поддержку защищённых статей расходов госбюджета - выплату пенсий, пособий, зарплат на фоне системного экономического кризиса.

"Уважаемые представители бизнес-сообщества! Приднестровье переживает один из самых сложных периодов. Бюджетные и экономические показатели стремятся к критически низким значениям. Сегодня мы открыто говорим о проблемах, и каждый на своём месте делает всё возможное, чтобы сдержать ситуацию под контролем", - заявил Розенберг в своем обращении, которое опубликовано на официальных интернет-ресурсах ПМР.

"В этих сложных экономических обстоятельствах необходимо объединение усилий всего общества. И именно поэтому сегодня правительство инициирует создание Фонда социальной поддержки "Вместе" и предлагает принять участие в его формировании всех желающих. Цель данного фонда - сбор средств для обеспечения в первую очередь социально защищённых статей расходов государственного бюджета", - сказал руководитель правительства.

По его словам, экономика ПМР "испытывает нарастающее внешнее давление". Розенберг утверждает, что кризис в экономике связан с ограничение экспорта и импорта, введением таможенных пошлин со стороны Молдавии, сложностями в банковской деятельности, удорожанием энергоносителей и логистики.

"По итогам 2025 года промышленный спад составил 27%. Это максимальный показатель с 2017 года. Следует отметить, что по итогам текущего квартала спад в промышленности составляет почти 24% к показателям 2024 года. И основное отраслевое влияние оказывает в первую очередь электроэнергетика, чёрная металлургия, химическая промышленность, машиностроение. Внешнеторговый оборот сократился на 27%", - описал премьер ситуацию в экономике.

"Это не просто статистика, это остановленные производства, сокращённые рабочие места, простой рабочих коллективов, потери доходов населения и бюджета", - подчеркнул он.

Розенберг отметил "поддержку Российской Федерации, которая остаётся ключевым партнёром, помогая обеспечивать газоснабжение и исполнять текущие социальные обязательства". Однако он констатировал, что одновременно вынужденно сокращаются непервоочередные бюджетные расходы для перенаправления ресурсов на социальные выплаты.

"Обращаюсь ко всем и прошу откликнуться и внести свой посильный вклад в формирование фонда", - добавил Розенберг.