Трамп обсудит с командой по нацбезопасности возобновление ударов по Ирану

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник встретится с командой по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию в Иране и возможное возобновление ударов по иранской территории, сообщает в понедельник Axios со ссылкой на источники.

"Президент Трамп в понедельник проведет встречу с командой по нацбезопасности, чтобы обсудить следующие шаги в войне с Ираном, причем один из рассматриваемых вариантов - возможное возобновление военных действий", - пишет портал со ссылкой на трех американских официальных лиц.

По их словам, президент США все еще хочет достичь соглашения, которое позволило бы завершить конфликт, однако иранская позиция усложняет ситуацию.

Среди опций, которые рассматривает президент, есть возобновление проекта "Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе и возобновление бомбардировок Ирана, говорится в публикации.

Во встрече, в частности, примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, советник президента США Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Axios напоминает, что в последние дни Трамп несколько раз говорил о возможных ударах по иранским объектам инфраструктуры в случае провала переговоров.

Ранее Трамп заявил журналистам, что режим прекращения огня с Ираном находится в крайне шатком состоянии.