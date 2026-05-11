Поиск

Все пассажиры круизного лайнера MV Hondius покинули судно

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Последняя группа пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, покинула судно, заявила в понедельник министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.

В миреЕК координировала эвакуацию людей с круизного лайнера со вспышкой хантавирусаЕК координировала эвакуацию людей с круизного лайнера со вспышкой хантавирусаЧитать подробнее

"Миссия выполнена", - приводит ее слова Sky News.

Министерство опубликовало фото, на котором официальные лица наблюдают за "заключительной эвакуационной высадкой".

В настоящий момент судно отходит от порта Гранадилья на Тенерифе. Теперь оно отправится в нидерландский Роттердам, где борт покинут последние оставшиеся на лайнере члены экипажа. После этого судно дезинфицируют.

По последним данным, от хантавируса скончались три пассажира MV Hondius: супружеская пара из Нидерландов, а также гражданка Германии.

Около десяти человек сдали положительный тест на хантавирус. Отмечалось, что у скончавшейся женщины и у британца, который находится в отделении интенсивной терапии в ЮАР, был выявлен штамм хантавируса - вирус Андес. Только этот вид хантавируса передается от человека человеку, подчеркнули в Минздраве этой страны. Западные СМИ сообщали, что этот штамм распространен в Латинской Америке, в том числе в Аргентине, где начался круиз.

Испания Тенерифе MV Hondius хантавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Все пассажиры круизного лайнера MV Hondius покинули судно

Трамп обсудит с командой по нацбезопасности возобновление ударов по Ирану

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

ЕК координировала эвакуацию людей с круизного лайнера со вспышкой хантавируса

 ЕК координировала эвакуацию людей с круизного лайнера со вспышкой хантавируса

В Грузии избрали нового патриарха

Еще 16 физлиц и семь организаций РФ пополнили санкционный список ЕС

Республика Сербская рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с РФ

 Республика Сербская рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с РФ

Лондон добавил в антироссийский санкционный список 85 организаций и частных лиц

РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

 РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

США - Иран: как найти выход из тупика?
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2157 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9343 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов