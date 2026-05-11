Все пассажиры круизного лайнера MV Hondius покинули судно

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Последняя группа пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, покинула судно, заявила в понедельник министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.

"Миссия выполнена", - приводит ее слова Sky News.

Министерство опубликовало фото, на котором официальные лица наблюдают за "заключительной эвакуационной высадкой".

В настоящий момент судно отходит от порта Гранадилья на Тенерифе. Теперь оно отправится в нидерландский Роттердам, где борт покинут последние оставшиеся на лайнере члены экипажа. После этого судно дезинфицируют.

По последним данным, от хантавируса скончались три пассажира MV Hondius: супружеская пара из Нидерландов, а также гражданка Германии.

Около десяти человек сдали положительный тест на хантавирус. Отмечалось, что у скончавшейся женщины и у британца, который находится в отделении интенсивной терапии в ЮАР, был выявлен штамм хантавируса - вирус Андес. Только этот вид хантавируса передается от человека человеку, подчеркнули в Минздраве этой страны. Западные СМИ сообщали, что этот штамм распространен в Латинской Америке, в том числе в Аргентине, где начался круиз.