Пассажиры лайнера MV Hondius с хантавирусом высадились в Нидерландах

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Нидерландах приземлились два самолета с 28 пассажирами с борта круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, а одна из нидерландских больниц, где проходит лечение пациент с хантавирусом, в качестве меры предосторожности поместила в карантин 12 сотрудников.

Западные СМИ сообщают, что пассажиры, не являющиеся подданными Нидерландов, отправятся на лечение в родные страны.

Сотрудников нидерландского медицинского центра при университете города Неймеген поместили на шестинедельный профилактический карантин, так как выяснилось, что при работе с образцами анализов не были соблюдены обновленные строгие протоколы. В больнице сообщили, что риск заражения сотрудников остается "очень низким".

По последним данным, от хантавируса скончались три пассажира MV Hondius: супружеская пара из Нидерландов, а также гражданка Германии.

Около десяти человек сдали положительный тест на хантавирус. Отмечалось, что у скончавшейся женщины и у британца, который находится в отделении интенсивной терапии в ЮАР, был выявлен штамм хантавируса - вирус Андес. Только этот вид хантавируса передается от человека человеку, подчеркнули в Минздраве этой страны. Западные СМИ сообщали, что этот штамм распространен в Латинской Америке, в том числе в Аргентине, где начался круиз.

Пассажиры круизного лайнера MV Hondius с хантавирусом высадились в Нидерландах

