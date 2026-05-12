Поиск

Финляндия намерена ужесточить экспорт медицинских товаров в Россию

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии намерено ужесточить экспорт медицинских товаров в Россию, которые могут использоваться в вооруженных силах, пишет во вторник телерадиовещатель Yle.

"Министерство иностранных дел в настоящее время готовит указ, направленный на приостановку предоставления освобождений для экспорта медицинских и фармацевтических продуктов из Финляндии в Россию", - говорится в сообщении.

Продукция подпадает под санкции ЕС, но её экспорт в Россию в настоящее время все же возможен на основании специальных льготных разрешений министерства иностранных дел.

"Однако стало известно, что медицинские и фармацевтические продукты могут попасть в Россию для использования в военных целях и именно поэтому мы приняли это решение на национальном уровне", - говорит директор отдела санкций МИД Элина Римпи.

Решение распространяется на широкий спектр медицинских и фармацевтических товаров и технологий. В будущем, например, будет запрещен экспорт в Россию стоматологического оборудования, отмечает Yle.

По-прежнему можно будет подать заявление на экспорт по так называемым гуманитарным причинам, если соблюдены условия Регламента санкций ЕС.

Как ожидается, указ вступит в силу в июле.

Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В окружении британского премьера заявили, что он продолжает работу, несмотря на призывы к отставке

 В окружении британского премьера заявили, что он продолжает работу, несмотря на призывы к отставке

В Грузии прошла интронизация патриарха Шио III

Иран может обогатить уран до 90% в случае новой атаки США

Пассажиры круизного лайнера MV Hondius с хантавирусом высадились в Нидерландах

 Пассажиры круизного лайнера MV Hondius с хантавирусом высадились в Нидерландах

Brent подорожала до $104,91 за баррель

 Brent подорожала до $104,91 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 12 мая

CNN сообщает, что Трамп все больше склоняется к возобновлению ударов по Ирану

Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутниками оптико-электронной разведки США

 Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутниками оптико-электронной разведки США

Замглавы МИД Ирана назвал резолюцию США по Ормузу попыткой исказить факты

Трамп выдвинул Кэмерона Хэмилтона на пост главы FEMA

 Трамп выдвинул Кэмерона Хэмилтона на пост главы FEMA
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9346 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2162 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов