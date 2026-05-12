Финляндия намерена ужесточить экспорт медицинских товаров в Россию

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии намерено ужесточить экспорт медицинских товаров в Россию, которые могут использоваться в вооруженных силах, пишет во вторник телерадиовещатель Yle.

"Министерство иностранных дел в настоящее время готовит указ, направленный на приостановку предоставления освобождений для экспорта медицинских и фармацевтических продуктов из Финляндии в Россию", - говорится в сообщении.

Продукция подпадает под санкции ЕС, но её экспорт в Россию в настоящее время все же возможен на основании специальных льготных разрешений министерства иностранных дел.

"Однако стало известно, что медицинские и фармацевтические продукты могут попасть в Россию для использования в военных целях и именно поэтому мы приняли это решение на национальном уровне", - говорит директор отдела санкций МИД Элина Римпи.

Решение распространяется на широкий спектр медицинских и фармацевтических товаров и технологий. В будущем, например, будет запрещен экспорт в Россию стоматологического оборудования, отмечает Yle.

По-прежнему можно будет подать заявление на экспорт по так называемым гуманитарным причинам, если соблюдены условия Регламента санкций ЕС.

Как ожидается, указ вступит в силу в июле.