КГБ Белоруссии сообщило о задержании литовского шпиона

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Гостелеканал ОНТ сообщил о задержании КГБ Белоруссии литовского шпиона, который передавал информацию о стратегических и военных объектах в республике.

"КГБ Белоруссии задержал литовского шпиона, который приезжал в Белоруссию под легендой восстановления отцовского дома", - говорится в сообщении.

Утверждается, что агент литовских спецслужб с позывным "Ринго" находился под наблюдением белорусской контрразведки с момента въезда в страну.

"Информация о стратегических и военных объектах, закладки для литовской агентуры, конспиративные ночевки у родственников и легенда, которая рассыпалась на первом же допросе...", - сообщается в телеграм-канале ОНТ со ссылкой на данные КГБ.

Подробности данного задержания обещают раскрыть вечером в специальной программе на телеканале.