Заказы на постройку судов в Китае в I квартале выросли втрое, их строительство - на 46%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Судостроительная промышленность Китая в первом квартале оставалась на лидирующих позициях в мире по основным показателям, пишет агентство "Синьхуа".

По данным министерства промышленности и информатизации КНР, в январе-марте в стране было завершено строительство судов суммарным дедвейтом 15,68 млн тонн, что на 46% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Объем новых заказов на строительство кораблей составил 59,53 млн тонн суммарного дедвейта, что почти втрое (на 195%) больше, чем годом ранее. Данный показатель составляет почти 85% от общемирового.

На конец марта совокупный объем заказов у китайских судостроительных компаний достиг 322,3 млн тонн дедвейта (увеличение на 43,6%), что составляет 69,8% общемирового уровня.