Катар велел экипажам судов отключать транспондеры возле своего главного СПГ-терминала

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Экипажи судов получили указание от властей Катара выключать систему передачи данных о своем местоположении, когда они находятся в районе главного катарского терминала по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Рас-Лаффане, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с темой, на этой неделе поступила директива властей в адрес экипажей судов, находящихся в районе порта Рас-Лаффана, якорных стоянок и портовых вод, отключать автоматическую систему идентификации", - сообщает агентство.

По данным служб мониторинга, собранных Bloomberg, с 11 мая не менее девяти СПГ-танкеров, стоявших у Катара, выключили транспондеры, что является необычным при перевозках СПГ.

После нападения США и Израиля на Иран 28 февраля промышленная зона Рас-Лаффана неоднократно подвергалась иранским ракетным ударам. 20 марта государственная энергетическая компания QatarEnergy сообщила, что Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству на экспорт СПГ, что привело к потере примерно $20 млрд годового дохода.

Тем временем экспортеры энергоресурсов по соображениям безопасности стараются скрывать местоположение своих судов, отмечает Bloomberg. Так, ранее не менее двух танкеров, загруженных на острове Дас в ОАЭ на предприятии Abu Dhabi National Oil Co., отправились в путь, скрывая свой маршрут.

Также, по словам источников, после переговоров Исламабада и Тегерана одно судно, загруженное в Катаре, прошло Ормузский пролив, направляясь в Пакистан.

Но еще одно судно с катарским СПГ, местом назначения которого указан Пакистан, развернулось у Ормузского пролива после того, как подошло к нему накануне. Дальнейший путь этого судна пока неясен.