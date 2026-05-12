Генсек НАТО призвал страны альянса активнее развивать ОПК

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Странам НАТО необходимо увеличивать инвестиции в оборонную промышленность, заявил на пресс-конференции в Подгорице генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.

"Средства, выделяемые странами НАТО в оборонные бюджеты, должны направляться на развитие оборонной промышленности, поскольку уровень производства недостаточен как в США, так и в Европе. Это общая проблема, и мы должны работать в сфере оборонной промышленности совместно с обеих сторон Атлантики. И именно эта тема станет основной, которую мы будем обсуждать в Анкаре", - сказал он.

"Страны НАТО должны расширять оборонное производство. Альянс привержен укреплению промышленной базы по обе стороны Атлантики для того, чтобы поддерживать оборону и проводить политику сдерживания", - повторил генсек НАТО.

Кроме того, Рютте указал на необходимость продолжения поддержки Украины. "Мы должны делать больше для Украины", - сказал он.

Проведение саммита НАТО в Анкаре запланировано на 7-8 июля 2026 года.