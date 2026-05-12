Талибов пригласили в Брюссель обсудить депортацию афганцев из ЕС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) пригласила представителей движения "Талибан" обсудить вопрос об афганских мигрантах в Европе, сообщил официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт.

"Я могу подтвердить, что генеральный директорат Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел и министерство внутренних дел Швеции направили письмо фактическим властям Афганистана, чтобы обсудить возможность технического совещания, которое могло бы состояться здесь, в Брюсселе", - сказал пресс-секретарь на брифинге во вторник.

Он уточнил, что это должно быть совещанием в развитие первой такой встречи в январе текущего года, состоявшейся в Афганистане.

"Речь идет о контактах на техническом уровне в ответ на инициативу письма от октября прошлого года 20 государств-членов ЕС и государств, ассоциированных в Шенгенское пространство. В письме они просили комиссию координировать технические усилия по возврату (афганцев на родину - ИФ)", - пояснил Ламмерт.

Представитель ЕК добавил, что министры внутренних дел, инициировавшие это письмо, подчеркивали, что надо сосредоточиться на возврате лиц, "которые не имеют права оставаться в Европейском союзе и которые представляют угрозу для безопасности".

"Речь идет о лицах, представляющих угрозу для безопасности", - повторил Ламмерт.

Технические контакты с "Талибаном", по его словам, являются предметом усилий по координации, осуществляемых ЕК.

Отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь уточнил, что письмо Еврокомиссии направлено фактическим властям Афганистана, но "это вовсе не является признанием этих властей". Вместе с тем ЕК помогает государствам-членам продолжать оказывать поддержку афганскому народу. В этом, считает он, нет ничего нового, и это соответствует установкам Европейского совета от 2021 года.

Ламмерт также разъяснил, что имеются в виду лица из Афганистана, которые в государствах-членах получили отрицательный ответ на запрос об убежище. Они прошли процедуру рассмотрения их кандидатур, и в результате оценка компетентных служб была негативной. Принимать такие решения надлежит государствам-членам, и ЕК в это не вмешивается.

На вопрос о деталях организации визита талибов в Брюссель представитель ЕК ответил, что говорить об этом еще рано. "Мы пока только прощупываем почву, чтобы понимать, осуществимо ли организовать это совещание в Брюсселе", - сказал Ламмерт.