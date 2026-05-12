Приднестровье продлило режим ЧП в экономике еще на месяц

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Верховный совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики ПМР 13 мая утвердит указ президента региона Вадима Красносельского о продлении режима чрезвычайного положения в экономике до 17 июня включительно, сообщила пресс-служба совета.

"Ситуация в экономике остается непростой. Социально-экономические показатели продолжают ухудшаться. Это вызвано сокращением поставок природного газа в нашу страну", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, законодательный орган ПМР рассмотрит изменения в закон о республиканском бюджете на 2026 год с целью сокращения бюджетных расходов. "Законопроект поступил в режиме законодательной необходимости. Основной концепт - оптимизация расходов", - поясняет пресс-служба.

16 апреля Верховный совет ПМР продлил режим ЧП в экономике еще на 30 дней, до 18 мая включительно.

Впервые чрезвычайное положение в экономике Приднестровья было введено с 11 декабря 2024 года сроком на 30 дней в связи с риском прекращения поставки российского газа, что и произошло 1 января 2025 года. После этого режим ЧП пять раз продлевался и был снят только 8 июня. С 18 декабря 2025 года в регионе вновь был введен режим чрезвычайного положения в экономике сроком на 90 дней в связи с сокращением поставок газа. В этом году режим ЧП продлевался 20 марта и 16 апреля.

В конце февраля власти ПМР сообщали, что в Приднестровье вводится режим жесткой экономии газа из-за нарушения схемы поставок, которыми занимается венгерская MET Gas and Energy Marketing AG при участии финансовых компаний-посредников, в том числе зарегистрированных в ОАЭ. Руководство ПМР ранее сообщало, что поставки газа в регион осуществляются при финансовой поддержке России.

Власти правобережной Молдавии вводили режим ЧП в энергетике 25 марта на 60 дней, но отменили его через месяц.

На фоне системного энергетического и экономического кризиса премьер-министр Приднестровья Александр Розенберг обратился к бизнесу и населению с просьбой пожертвовать средства на поддержку защищенных статей расходов госбюджета - выплату пенсий, пособий, зарплат. Он заявил, что бюджетные и экономические показатели стремятся к критически низким значениям, спад в промышленности и внешнеторговом обороте превышает 25%. Основное отраслевое влияние на экономику ПМР оказывают электроэнергетика, черная металлургия, химическая промышленность, машиностроение.