Хегсет заявил о наличии у Пентагона плана по эскалации конфликта с Ираном

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы готовы к выполнению любого решения президента Соединенных Штатов по Ирану, в том числе эскалации конфликта, заявил во вторник на слушаниях в подкомитете по оборонным ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США глава Пентагона Пит Хегсет.

"У нас есть план эскалации, если это необходимо, у нас есть план отступления, если это необходимо. И у нас есть план по перемещению сил и средств", - заявил министр войны США.

При этом он отказался предоставить более подробную информацию, сославшись на несекретный формат слушаний.