Лукашенко подписал директиву о стратегическом партнерстве с Китаем

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал директиву "О практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой", сообщил приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

Документ является актуализированной редакцией предыдущей директивы "О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой", развивает ее положения и фиксирует следующий этап - максимально прикладных планов и задач по наращиванию белорусско-китайского взаимодействия на пятилетку.

"Вектором двустороннего взаимодействия определено укрепление сотрудничества в политической сфере, сохранение исторической памяти и приумножение ценностей дружбы и взаимной поддержки, участие в реализации на благо Белоруссии глобальных инициатив Китая", - говорится в сообщении.

В числе приоритетов экономического сотрудничества с КНР называются углубление промышленной и технологической кооперации, развитие торговой, инвестиционной и инновационной сфер.

Помимо этого, порядка трех десятков положений директивы предполагают реализацию конкретных мероприятий в областях сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики, здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, деревообработки, нефтехимической и легкой промышленности, туризма, образования, науки и культуры, развития флагманского проекта индустриального парка "Великий камень" и активизации межрегионального взаимодействия.

