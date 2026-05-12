США повысили прогноз по добыче нефти в стране в 2026 г. на 140 тыс. б/с

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Соединенных Штатах в 2026 году составит 13,65 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Месяцем ранее аналитики ведомства прогнозировали данный показатель на уровне 13,51 млн б/с. Таким образом, прогноз был понижен на 140 тыс. б/с.

Прогноз на 2027 год был повышен на 150 тыс. б/с, до 14,1 млн б/с.

Таким образом, аналитики EIA ожидают, что по итогам текущего года нефтепроизводство в стране увеличится на 60 тыс. б/с, в следующем - на 450 тыс. б/с. Ранее в ведомстве отмечали, что рост мировых цен на нефть может стимулировать нефтекомпании США наращивать добычу в стране.