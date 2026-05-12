Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2026 год до $94,85/баррель

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минэнерго США символически понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2026 год - с $96 до $94,85 за баррель. Это следует из данных ежемесячного прогноза Управления энергетической информации (EIA) ведомства.

По оценке министерства, средняя спотовая цена в апреле находилась на уровне $117 за баррель против $103 за баррель в марте. При этом 7 апреля достигнут месячный максимум в $138 за баррель.

"Мы ожидаем, что мировые запасы нефти будут сокращаться в среднем на 8,5 млн баррелей в сутки (б/с) во втором квартале 2026 года, в результате чего цены на нефть Brent останутся на уровне около $106 за баррель в мае и июне. По мере роста добычи нефти на Ближнем Востоке мы ожидаем падения цен на нефть, которые снизятся в среднем до $89 за баррель в четвертом квартале", - говорится в отчете.

Прогноз стоимости Brent на 2027 год был повышен с $76,09 до $79,39 за баррель.