ВМС США за сутки перехватили еще три связанных с Ираном коммерческих судна

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - ВМС США с начала блокады перехватили уже 65 связанных с Ираном торговых судов, направлявшихся в иранские порты или выходивших из них, сообщило во вторник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы Центрального командования перенаправили 65 коммерческих судов и вывели из строя четыре, чтобы гарантировать соблюдение блокады", - говорится в сообщении.

Накануне командование сообщало, что было перехвачено 62 судна.

В CENTCOM также отмечают, что за это время ВМС США предотвратили выход из иранских портов десятков танкеров, которые могли бы вывезти свыше 166 млн баррелей нефти на общую сумму более $13 млрд.

По данным командования, "морскую блокаду Ирана обеспечивают более 20 американских военных кораблей".