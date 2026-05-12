США понизили оценку роста мирового спроса на ЖУВ в 2026 году до символических 0,18 млн б/с

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Рост мирового спроса на жидкие углеводороды (ЖУВ) по итогам 2026 года составит всего 180 тыс. б/с, что более чем втрое ниже предыдущей оценки Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, говорится в ежемесячном отчете ведомства.

Актуальный прогноз исходит из спроса в 2025 году на уровне 103,97 млн б/с (соответствует оценке апреля), в 2026-м - 104,15 млн б/с (ранее - 104,56 млн б/с), в 2027-м - 105,64 млн б/с (ранее - 106,16 млн б/с).

"Мы ожидаем, что повышение цен на нефть приведет к снижению спроса на нее, что поможет сбалансировать рынок. Чем дольше будут сохраняться ограничения объемов добычи и перебои в поставках, тем сильнее, по нашим ожиданиям, будет эта ценовая реакция", - говорится в отчете.

Восстановление спроса, отмечают в EIA, начнется в четвертом квартале - по мере роста поставок выбывших объемов на рынок. По итогам следующего года ожидается рост спроса на ЖУВ на 1,49 млн б/с (предыдущая оценка - 1,6 млн б/с).