Сенат утвердил Уорша в совет управляющих ФРС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Кевина Уорша в совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС), пишет Bloomberg.

Кандидатура утверждена 51 голосом против 45. Сенаторы голосовали в соответствии с позициями своих партий (республиканцы - "за", демократы - "против"), за исключением сенатора-демократа Джона Феттермана, который поддержал Уорша.

Выдвиженец президента страны Дональда Трампа войдет в состав совета управляющих ФРС на 14 лет.

При этом его еще не утвердили в качестве председателя регулятора (срок полномочий - четыре года). Голосование Сената по этому вопросу ожидается в среду.

В настоящее время Федрезерв возглавляет Джером Пауэлл, неоднократно подвергавшийся критике со стороны Трампа.