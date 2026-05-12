Макрон заверил, что во Франции ситуация с хантавирусом под контролем

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Французский президент Эммануэль Макрон уверен, что во Франции приняты все необходимые меры для защиты населения от хантавируса.

"Правительство приняло правильные решения, ситуация под контролем", - заявил во вторник в Найроби французский президент, который находится на саммите Africa Forward в Кении.

"Франция приняла чрезвычайно строгий протокол", - приводит его слова BFMTV.

В то же время телеканал сообщил, что француженка, заразившаяся самой тяжелой, сердечно-легочной, формой этого вируса, находится в отделении реанимации на искусственном дыхании.

Эта женщина была пассажиркой круизного судна MV Hondius.