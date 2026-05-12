США повысили оценку сокращения нефтедобычи в Персидском заливе в апреле с 9,1 до 10,5 млн б/с

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Катар и Бахрейн в совокупности остановили добычу нефти на 10,5 млн баррелей в сутки (б/с) в апреле, говорится в ежемесячном отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В предыдущем отчете ведомство оценивало снижение нефтедобычи в этих странах в апреле на 9,1 млн б/с.

Сейчас же предполагается, что Ормузский пролив останется фактически закрытым до конца мая, а судоходство начнет возобновляться в июне. "Однако поставки нефти через пролив, вероятно, не достигнут доконфликтного уровня до конца этого года", - говорится в майском отчете, в то время как в апрельском предполагалось восстановление добычи в указанных странах к концу года.

В связи с этим EIA теперь исходит из того, что добыча жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2026 году составит 101,6 млн б/с по сравнению с предыдущей оценкой в 104,27 млн б/с (на 2,67 млн б/с меньше). По сравнению с 2025 годом падение составит 4,75 млн б/с.

Из-за сокращения добычи ведомство повысило оценку сокращения коммерческих запасов нефти в мире - они будут снижаться в этом году на 2,6 млн б/с по сравнению с 0,3 б/с, ожидавшимися в прошлом месяце.

При этом Минэнерго США сохранило прогноз мировой добычи ЖУВ на 2027 год - 109,5 млн б/с., что на 7,9 млн б/с выше текущей оценки на 2026 год.

"Даже после возобновления поставок (через Ормузский пролив - ИФ), восстановление основного уровня добычи до предконфликтного уровня возможно в конце 2026 года или начале 2027 года. Однако мы предполагаем, что некоторые производители в регионе Персидского залива не увидят восстановления добычи до предконфликтного уровня в течение прогнозируемого отчетом периода (до конца 2027 года - ИФ)", - говорится в отчете.

Ведомство полагает, что сокращение нефтедобычи в Персидском заливе в мае достигнет максимума в 10,8 млн б/с, поскольку мощности по хранению достигнут своих пределов, требуя от производителей сокращения добычи. В частности, Ирану придется частично сократить добычу из-за блокады США, что уменьшит его возможности по экспорту.

Так, EIA полагает, что в апреле Кувейт снизил добычу с 2,56 млн б/с в феврале на 2,05 млн б/с в апреле, ОАЭ - с 3,6 на 1,35 млн б/с в апреле, Иран - с 3,39 млн б/с на 230 тыс. б/с, Ирак - с 4,4 на 3,23 млн б/с (в марте сокращение составляло 2,87 млн б/с), Катар - с 557 на 500 тыс. б/с, Бахрейн - с 193 на 180 тыс. б/с, Саудовская Аравия сократила добычу с 10,5 млн б/с в феврале на 2,5 млн б/с в марте, а в апреле сокращение увеличилось до 3 млн б/с.

Ввиду того что ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК с 1 мая, объемы добычи Эмиратов исключены из текущего отчета как в отношении будущих, так и исторических объемов производства альянса. Страна обладает свободными мощностями по добыче, поэтому теперь EIA оценивает свободные мощности ОПЕК в 2027 году в 2,5 млн б/с, а не в 3,8 млн б/с из предыдущего отчета.