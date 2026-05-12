РФ и Того обсуждают сотрудничество в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Министр энергетики РФ, со-председатель межправительственной Российско-Тоголезской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Сергей Цивилев в режиме ВКС провел переговоры с министром экономики и финансов Тоголезской Республики Эссове Жоржем Барколой, сообщило российское Минэнерго.

Во встрече также приняли участие представители профильных ведомств двух стран и торговое представительство РФ в Того. Первую МПК планируется провести до конца года, летом в Того будет направлена российская бизнес-миссия.

"В области электроэнергетики рассмотрены предложения по участию российских предприятий в реализации гидроэнергетических проектов, строительстве линий электропередачи и возобновляемой генерации, в том числе в создании в республике солнечной электростанции. Кроме того, обсуждались возможности совместных проектов в нефтегазовой отрасли, а также в области геологоразведки и кибербезопасности объектов ТЭК", - говорится в сообщении.

Была отмечена подготовка ряда меморандумов и соглашений о сотрудничестве в области морского и сухопутного транспорта. Обсуждался потенциал для расширения торговли, в том числе в аграрной сфере.

"Российская сторона выразила готовность к взаимному наращиванию поставок сельскохозяйственной продукции, а также минеральных удобрений, подчеркнув необходимость активизации взаимодействия между ветеринарными и фитосанитарными службами двух стран для открытия доступа новым видам продукции на рынки", - сообщает Минэнерго.

Стороны также отметили перспективы взаимодействия в сфере массовых коммуникаций и информационно-коммуникационных технологий, где российская сторона готова предложить компетенции в области цифровизации госуправления, спутниковой связи и медиаисследований. Также обсуждались перспективы сотрудничества в сферах здравоохранения, фармацевтики.

Минэнерго Того
