Новое правительство Венгрии принесло присягу

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Венгрии прошла во вторник церемония приведения правительства к присяге, сообщает Associated Press.

Кабинет министров состоит из 16 человек.

"Сформированное правительство будет правительством, которое представляет интересы всех венгров. Оно будет служить нации, а не премьер-министру", - пообещал премьер страны Петер Мадьяр после присяги правительства.

Инаугурация премьера Венгрии Мадьяра состоялась в субботу на первом заседании нового состава Государственного собрания (парламента).

Партия "Тиса", лидером которой является Мадьяр, победила на парламентских выборах 12 апреля.

Мадьяр пришел на смену лидеру партии "Фидес" Виктору Орбану, который возглавлял венгерское правительство на протяжении 16 лет.