Компания SpaceX проведет новый тестовый пуск лунной ракеты 20 мая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Очередной, 12-й по счету тестовый запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов на Луну планируется провести 20 мая по московскому времени, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Двенадцатый испытательный полёт Starship ознаменует дебют нового поколения космического корабля Starship и носителя Super Heavy, оснащённых усовершенствованным двигателем Raptor", - говорится в сообщении.

Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас во вторник, 19 мая в 17:30 по местному времени (в среду, 20 мая в 01:30 по Москве).

Предполагается, что корабль после одного витка вокруг Земли, который продлится около часа, должен будет вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. Что касается многоразового носителя Super Heavy, то он должен приводниться в Американском (Мексиканском) заливе через примерно восемь минут после старта.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем созданная NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 11 раз, из которых шесть были успешными. Последний успешный полет был осуществлен в октябре прошлого года. Основатель SpaceX Илон Маск планирует сертифицировать Starship для полетов с людьми уже в этом году.

NASA SpaceX Starship
Запуск космического корабля Cargo Dragon к МКС перенесли на сутки из-за непогоды

