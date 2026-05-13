Израиль обеспокоен тем, что Трамп может заключить невыгодную сделку с Ираном

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти Израиля взволнованы в связи с тем, что президент США Дональд Трамп может заключить соглашение с Ираном, не решив некоторые ключевые вопросы, которые привели к началу конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

"Есть реальные опасения, что Трамп заключит плохую сделку", - заявил один из собеседников телеканала.

Источники отметили, что сделка, которая частично сохранит ядерную программу Тегерана, минуя вопросы баллистических ракет и поддержки региональных союзников, приведет к тому, что Израиль будет рассматривать конфликт с Ираном как незавершенный.

"Израиль по-прежнему находится в состоянии повышенной готовности к срыву переговоров", - заявил телеканалу высокопоставленный израильский чиновник.

По его словам, эскалация является реалистичным сценарием, "если иранцы продолжат играть и затягивать переговоры".

Ранее на этой неделе телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Трамп все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры, и в последние дни он более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Тегерана.

Хроника 28 февраля – 13 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Израиль США Тегеран Иран
Австралия поддержит миссию по защите судоходства в Ормузском проливе

Иран вернул доступ к большинству подземных ракетных баз вблизи Ормузского пролива

