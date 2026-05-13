Рынки акций Европы снизились во вторник

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги вторника в минусе, инвесторы продолжали следить за динамикой ближневосточного конфликта, а также оценивали статданные и новости компаний.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 1,01% - до 606,63 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,04%, германский DAX - 1,62%, французский CAC 40 - 0,95%, итальянский FTSE MIB - 1,36%, испанский IBEX 35 - 1,56%.

Усилия по урегулированию американо-иранского конфликта вновь зашли в тупик. Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры, и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против этой страны, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее Трамп заявил журналистам, что его не устроили переданные Тегераном предложения по мирной сделке, а также подчеркнул, что режим прекращения огня с Ираном находится в крайне шатком состоянии.

Нефть продолжает дорожать на ожиданиях эскалации конфликта, что усиливает опасения относительно ускорения инфляции и ужесточения вследствие этого денежно-кредитной политики Европейского центрального банка. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, предполагает, что ЕЦБ поднимет основные ставки дважды по 25 базисных пунктов в этом году.

Как показали опубликованные во вторник данные, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле увеличились на 2,9% в годовом выражении. Инфляция ускорилась по сравнению с 2,8% в марте и стала максимальной с января 2024 года.

Самые большие потери среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 понесли германская строительная Hochtief (-7,2%), британская телекоммуникационная Vodafone Group (-7%) и швейцарская химкомпания Clariant (-6,5%).

Бумаги инвестфирмы Prosus подешевели на 6,3%. Накануне стало известно, что она продала 5% акций германского сервиса доставки еды Delivery Hero гонконгской инвесткомпании Aspex Management за 335 млн евро.

Акции Munich Re снизились в цене на 6,1%. Одна из крупнейших перестраховочных компаний мира в первом квартале получила чистую прибыль лучше прогнозов, но ее страховые доходы не оправдали ожиданий рынка.

Котировки Siemens Energy упали на 5,1%, хотя германский производитель энергетического оборудования увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2026 фингода.

ThyssenKrupp потеряла 3,9% рыночной стоимости. Германская промышленная группа завершила второй квартал 2026 фингода с чистым убытком, а ее скорректированная EBIT оказалась хуже прогнозов.

Капитализация бельгийского банка KBC Group сократилась на 3,8% на новости, что его отчисления на покрытие возможных убытков по кредитам в первом квартале достигли максимума с пандемийного 2020 года.

Лидером роста в сводном европейском индексе стали бумаги Carl Zeiss Meditec (+12,4%). Германский производитель медицинского оборудования отчитался о снижении выручки и резком падении EBITDA в первом полугодии 2026 фингода, но также представил программу обширной реструктуризации, направленную на улучшение его показателей.

Стоимость акций британской Intertek Group увеличилась на 6,4%. Шведский фонд прямых инвестиций EQT направил четвертое по счету предложение о покупке компании, работающей в инспекционно-сертификационной сфере.

Британская Imperial Brands нарастила капитализацию на 3,8% после отчетности. Концерн, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, в первом полугодии 2026 фингода резко сократил чистую прибыль, а его скорректированная прибыль оказалась хуже ожиданий аналитиков. При этом компания повысила размер промежуточных дивидендов.

Котировки Bayer поднялись на 3,7%. Германский химический и фармацевтический концерн в первом квартале увеличил чистую прибыль в 2,1 раза, а его скорректированная EBITDA превысила оценки экспертов.

Котировки Delivery Hero выросли на 2,7%. Ранее германский сервис доставки еды сообщил, что его сооснователь и главный исполнительный директор Никлас Эстберг покинет свой пост 31 марта 2027 года.