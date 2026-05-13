Дефицит бюджета США за семь месяцев финансового года снизился на 9%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Профицит госбюджета США в апреле составил $215,024 млрд, что на 16,8% ниже показателя за тот же месяц прошлого года ($258,4 млрд), сообщило Министерство финансов страны.

Доходы бюджета уменьшились на 1,5% - до $837,34 млрд. Объем поступлений от корпоративных налогов упал на 8% - до $89 млрд. Таможенные сборы принесли в бюджет $22,1 млрд против $15,6 млрд годом ранее.

Расходы в прошлом месяце выросли на 5,2% и составили $622,316 млрд. Военные затраты повысились на 10% - до $73 млрд, процентные выплаты по госдолгу - также на 10%, достигнув рекордных $112 млрд.

За семь месяцев 2026 финансового года, который завершится 30 сентября, отрицательное сальдо бюджета США сократилось на 9,1% - до $953,55 млрд.

Объем поступлений увеличился на 6,7%, составив $3,32 трлн. Бюджетные расходы выросли на 2,8% - до $4,27 трлн, в том числе выплаты по госдолгу повысились на 7% - до $734 млрд.

По итогам 2025 фингода отрицательное сальдо госбюджета США составило $1,775 трлн, снизившись на 2,3%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране в 2020 фингоду. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.