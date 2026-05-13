Нигерия подала заявку на получение статуса ассоциированного члена МЭА

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Нигерия направила заявку на присоединение к Международному энергетическому агентству (МЭА) в качестве ассоциированного члена, сообщил в X глава организации Фатих Бироль.

"Рад получить официальный запрос от правительства Нигерии в письме министра Экперикпе Экпо с просьбой Нигерии присоединиться к семье МЭА в качестве ассоциированного члена правительства. С нетерпением жду начала работы над дальнейшими шагами с Нигерией, крупным производителем энергии и самой густонаселенной страной Африки", - написал Бироль.

Нигерия в настоящее время является членом ОПЕК, а также Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), где ее представитель является генеральным секретарем.

МЭА было создано странами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) в 1974 году для помощи в координации коллективного реагирования на серьезные перебои в поставках нефти.

Государствами-участниками являются США, Великобритания, Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Турция, Южная Корея и Япония. Еще шесть стран находятся в статусе кандидатов: Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Румыния и Израиль. Ассоциированные члены МЭА - Аргентина, Китай, Египет, Индия, Индонезия, Кения, Марокко, Сенегал, Сингапур, ЮАР, Таиланд, Украина и Вьетнам.