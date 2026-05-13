В Палате представителей США согласились провести голосование по выделению Киеву $1,3 млрд

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Палате представителей США собрали необходимое число подписей, чтобы вынести на голосование законопроект о выделении $1,3 млрд на военную помощь Украине, сообщает в среду The New York Times.

Рассмотрение законопроекта стало возможным благодаря поддержке Кевина Кайли - независимого конгрессмена, обычно голосующего с республиканцами. Он стал 218-м конгрессменом, подписавшим петицию с призывом вынести документ на голосование. Именно столько подписей необходимо было собрать, чтобы обязать руководство Палаты представителей организовать рассмотрение законопроекта. Ранее петицию подписали все демократы и два республиканца.

Законопроект, предложенный демократом Грегори Миксом еще в прошлом году, также предусматривает предоставление Украине займов в размере до $8 млрд, введение новых экономических санкций в отношении РФ и помощь в финансировании Украины для ее восстановления по завершении конфликта.

Голосование может состояться уже в конце мая. Американские СМИ отмечают, что у этой инициативы мало шансов на успех. Против нее выступает руководство республиканцев в Палате представителей.