Поиск

В Палате представителей США согласились провести голосование по выделению Киеву $1,3 млрд

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Палате представителей США собрали необходимое число подписей, чтобы вынести на голосование законопроект о выделении $1,3 млрд на военную помощь Украине, сообщает в среду The New York Times.

Рассмотрение законопроекта стало возможным благодаря поддержке Кевина Кайли - независимого конгрессмена, обычно голосующего с республиканцами. Он стал 218-м конгрессменом, подписавшим петицию с призывом вынести документ на голосование. Именно столько подписей необходимо было собрать, чтобы обязать руководство Палаты представителей организовать рассмотрение законопроекта. Ранее петицию подписали все демократы и два республиканца.

Законопроект, предложенный демократом Грегори Миксом еще в прошлом году, также предусматривает предоставление Украине займов в размере до $8 млрд, введение новых экономических санкций в отношении РФ и помощь в финансировании Украины для ее восстановления по завершении конфликта.

Голосование может состояться уже в конце мая. Американские СМИ отмечают, что у этой инициативы мало шансов на успех. Против нее выступает руководство республиканцев в Палате представителей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 мая 2026 года Военная операция на Украине
Киев США Украина Грегори Микс Кевин Кайли
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сенат США утвердил Кевина Уорша главой ФРС

Стармер призвал британских министров не бороться с ним за пост лидера лейбористов

В Международной морской организации раскритиковали идею военного сопровождения через Ормузский пролив

Посла РФ вызвали в МИД Венгрии из-за сообщений об ударах по Западной Украине

 Посла РФ вызвали в МИД Венгрии из-за сообщений об ударах по Западной Украине

Что произошло за день: среда, 13 мая

Рютте предложил странам НАТО выделять Украине по 0,25% ВВП

 Рютте предложил странам НАТО выделять Украине по 0,25% ВВП

Словакия закрыла границу с Украиной

Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

 Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

В РФ объявили в розыск бывшего министра обороны Великобритании Уоллеса

В Бордо на борту лайнера удерживают 1700 человек после смерти пассажира

 В Бордо на борту лайнера удерживают 1700 человек после смерти пассажира
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9373 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2175 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов