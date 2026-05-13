Поиск

В Тегеране заявили, что иранские и американские переговорщики были близки к соглашению

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - США во время недавних переговоров с Ираном в Исламабаде добивались открытия Ормузского пролива и вывоза с иранской территории обогащенного до 60% урана, а Тегеран, в целом, был согласен на это, заявил в среду член иранской переговорной команды Махмуд Набавиан.

"Во время переговоров вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у США есть два главных требования к Ирану: во-первых, полное открытие Ормузского пролива, а во-вторых, вывоз из Ирана всего обогащенного на 60% урана", - приводит его слова агентство ИСНА.

По словам Набавиана, американские переговорщики заявили, что, если Иран будет готов сотрудничать, США согласятся разморозить иранские активы на $6 млрд. Вэнс также предложил, что переговоры могут продолжиться на основе предложенного США плана и возглавляющий иранскую делегацию спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф согласился на такие условия.

Однако, как рассказал агентству член делегации, после того, как позиции сторон сблизились, Вэнс внезапно заявил, что президент США Дональд Трамп не примет и такое соглашение.

Галибаф, в свою очередь, выразил недоумение по поводу того, что Трамп отверг подготовленный американской стороной план. А Вэнс пояснил, что на самом деле план принадлежал начальнику штаба армии Пакистана Асиму Муниру, который выступал в качестве посредника.

Хроника 28 февраля – 13 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Исламабад Пакистан США Трамп Тегеран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сенат США утвердил Кевина Уорша главой ФРС

 Сенат США утвердил Кевина Уорша главой ФРС

Стармер призвал британских министров не бороться с ним за пост лидера лейбористов

В Международной морской организации раскритиковали идею военного сопровождения через Ормузский пролив

Посла РФ вызвали в МИД Венгрии из-за сообщений об ударах по Западной Украине

 Посла РФ вызвали в МИД Венгрии из-за сообщений об ударах по Западной Украине

Что произошло за день: среда, 13 мая

Рютте предложил странам НАТО выделять Украине по 0,25% ВВП

 Рютте предложил странам НАТО выделять Украине по 0,25% ВВП

Словакия закрыла границу с Украиной

Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

 Суд ЕС выступил за снятие ряда санкций против Михаила Гуцериева

В РФ объявили в розыск бывшего министра обороны Великобритании Уоллеса

В Бордо на борту лайнера удерживают 1700 человек после смерти пассажира

 В Бордо на борту лайнера удерживают 1700 человек после смерти пассажира
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9373 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2175 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов