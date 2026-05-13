В Тегеране заявили, что иранские и американские переговорщики были близки к соглашению

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - США во время недавних переговоров с Ираном в Исламабаде добивались открытия Ормузского пролива и вывоза с иранской территории обогащенного до 60% урана, а Тегеран, в целом, был согласен на это, заявил в среду член иранской переговорной команды Махмуд Набавиан.

"Во время переговоров вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у США есть два главных требования к Ирану: во-первых, полное открытие Ормузского пролива, а во-вторых, вывоз из Ирана всего обогащенного на 60% урана", - приводит его слова агентство ИСНА.

По словам Набавиана, американские переговорщики заявили, что, если Иран будет готов сотрудничать, США согласятся разморозить иранские активы на $6 млрд. Вэнс также предложил, что переговоры могут продолжиться на основе предложенного США плана и возглавляющий иранскую делегацию спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф согласился на такие условия.

Однако, как рассказал агентству член делегации, после того, как позиции сторон сблизились, Вэнс внезапно заявил, что президент США Дональд Трамп не примет и такое соглашение.

Галибаф, в свою очередь, выразил недоумение по поводу того, что Трамп отверг подготовленный американской стороной план. А Вэнс пояснил, что на самом деле план принадлежал начальнику штаба армии Пакистана Асиму Муниру, который выступал в качестве посредника.