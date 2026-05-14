Трамп и Си Цзиньпин проведут переговоры в Пекине

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина начинаются в четверг в Пекине.

Лидеры встретятся в четверг утром по местному времени, а вечером американский президент посетит государственный банкет. В пятницу состоится обед двух лидеров.

Ранее Трамп заявлял о планах обсудить с председателем КНР Иран и энергетику. Также президент упоминал тему поставок американского оружия властям Тайваня.

Издание The Washington Post (WP) отмечало, что лидеры также будут обсуждать торговую проблематику и технологии искусственного интеллекта. При этом, по данным газеты, в американском руководстве рассчитывают сохранить хрупкое торговое перемирие между США и КНР, чтобы Китай продолжал поставки редкоземельных металлов, а Трамп, в свою очередь, воздерживался от чрезмерно высоких пошлин на китайские товары. Однако, добавляет WP, отрицательный для США и других стран экономический эффект от военной кампании Вашингтона против Ирана ослабил позиции Вашингтона на переговорах.

Накануне самолет с Трампом приземлился в столице Китая. В Международном аэропорту Пекин-Шоуду Трампа встретил заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Также на летном поле присутствовали посол США в КНР Дэвид Пердью, посол Китая в Вашингтоне Се Фэн.

Визит Трампа проходит с 13 по 15 мая. Изначально Трамп планировал поездку на март, однако перенес ее из-за ситуации на Ближнем Востоке.