В МИД заявили, что не определились с поддержкой кандидата на пост генсека ООН

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Россия еще не решила, кого официально поддержит на предстоящих в июле выборах нового генерального секретаря ООН, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Александра Алимова.

"Пока Российская Федерация не высказывает официальных предпочтений в отношении того или иного кандидата. Мы следим за процессом: у нас еще есть достаточно времени. Мы не исключаем появления и новых кандидатов. Будем определяться с нашей поддержкой и публичным ее выражением на более позднем этапе", - приводит издание слова дипломата.

В ООН обострилась борьба за должность генсекретаря: появился новый, пятый кандидат - экс-председатель Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса, отмечается в публикации.

В Кремле ранее выделяли главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси, однако его дальнейшая поддержка будет зависеть от ситуации вокруг Запорожской АЭС. В Москве не раз выражали претензии по поводу беспристрастности в оценке атак на атомную электростанцию, уточняет газета. Между тем именно Гросси остается фаворитом у постоянных членов Совета безопасности ООН.

При этом экс-президента Чили и верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в качестве кандидата на пост генсекретаря поддерживают Бразилия и Мексика.

Экс-лидера Сенегала Маки Саля выдвинула Бурунди, но его не поддерживают десятки стран Африканского союза, сообщается в статье.

Еще один кандидат - генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан от Коста-Рики. В 2022 году она была одним из ключевых участников переговоров по зерновой сделке. Дипломат лично курировала реализацию положений меморандума между РФ и ООН по нормализации экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Издание напоминает, что недавно Гринспан посетила Москву и встретилась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым; стороны подтвердили неизменную приверженность центральной координирующей роли ООН в международных делах.

Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 14 мая остаются нулевыми

Сенат США утвердил Кевина Уорша главой ФРС

Посла РФ вызвали в МИД Венгрии из-за сообщений об ударах по Западной Украине

Рютте предложил странам НАТО выделять Украине по 0,25% ВВП

