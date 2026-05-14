Рубио заявил о важности отношений с Китаем как с главным "вызовом"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Отношения с Китаем являются для США главным геополитическим вызов, полагает американский госсекретарь Марко Рубио.

"Это одновременно наш главный политический вызов с точки зрения геополитики, но это же для нас и самые важные отношения, которыми надо управлять", - сказал Рубио в интервью Fox News.

Он добавил, что Китай - "большая, сильная страна".

"Однако есть наши интересы, которые могут идти вразрез с их интересами. (...) И для того, чтобы избежать войн и сохранить мир и стабильность, мы должны этими (отношениями - ИФ) управлять", - пояснил руководитель Госдепартамента.

Госсекретарь отметил, что также существуют сферы, в которых Вашингтон и Пекин могут сотрудничать.

В четверг в Пекине начинаются переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Американский лидер находится в Китае с государственным визитом.

Госдепартамент Китай Марко Рубио
