Запуск космического корабля Cargo Dragon к МКС вновь перенесен из-за непогоды

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Старт многоразового грузового корабля Cargo Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), планировавшийся в четверг по московскому времени, вновь перенесен на сутки в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает NASA.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-34 был отменен всего за 28 секунд до старта. Это уже второй перенос запуска из-за непогоды.

Теперь его предполагается осуществить в пятницу в 18:05 по времени Восточного побережья США (в субботу в 01:05 по Москве) с 40-го стартового комплекса базы американских космических сил на мысе Канаверал в штате Флорида.

Корабль должен доставить на станцию около 2,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.