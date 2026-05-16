Американский космический корабль Cargo Dragon стартовал к МКС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Очередной многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX в субботу по московскому времени стартовал к Международной космической станции (МКС), прямую трансляцию вело NASA.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-34 был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал в штате Флорида в пятницу в 18:05 по времени Восточного побережья США (в субботу в 01:05 по Москве).

Стыковка со станцией намечена на 17 мая в 07:00 по времени Восточного побережья США (в 14:00 по Москве). Корабль должен будет автономно причалить к переднему стыковочному узлу модуля Harmony американского сегмента станции.

Он доставит на станцию около 2,3 тонны продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Запуск "грузовика" проводится в рамках контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане.

С октября 2012 года по август 2025 года компания SpaceX осуществила 33 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

