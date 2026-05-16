Грузовой космический корабль Cargo Dragon вышел на орбиту и взял курс на МКС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX после отделения от второй ступени ракеты-носителя вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию (МКС), сообщило NASA.

Стыковка со станцией намечена на 17 мая в 07:00 по времени Восточного побережья США (в 14:00 по Москве). Корабль должен будет автономно причалить к переднему стыковочному узлу модуля Harmony американского сегмента станции.

Cargo Dragon доставит на станцию около 2,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-34 был осуществлен в пятницу в 18:05 по времени Восточного побережья США (в субботу в 01:05 по Москве) с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал в штате Флорида.

