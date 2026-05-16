Президент Нигерии подтвердил информацию о ликвидации влиятельного командира ИГ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент Нигерии Бола Тинубу в субботу заявил, что нигерийские военные вместе с США провели успешную операцию по уничтожению высокопоставленного командира "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ) Абу Билала аль-Минуки.

"Полные решимости вооруженные силы Нигерии, тесно работая с вооруженными силами США, провели дерзкую совместную операцию, которая нанесла сильный удар по рядам ИГ", - приводит слова президента газета "Ашарк аль-Авсат".

Ранее об устранении аль-Минуки объявил президент США Дональд Трамп.

Тинубу отметил, что вместе с аль-Минуки уничтожены еще несколько командиров. Нигерийские военные в свою очередь назвали его "стратегической фигурой", которая отдавала распоряжение лояльным силам за пределами Нигерии для производства оружия, взрывчатки и дронов, ведения экономической войны и медийных кампаний, а также играла ключевую роль в координации и организации атак в разных частях мира.

"Ашарк аль-Авсат" отмечает, что с конца 2025 года США оказывали давление на Нигерию, утверждая, что она не предпринимает достаточно усилий для борьбы с экстремистами. 25 декабря 2025 года США, в сотрудничестве с нигерийскими властями, нанесли удары по позициям ИГ в штате Сококо на севере страны. США также направили несколько сотен военнослужащих для обучения и поддержки вооруженных сил Нигерии.