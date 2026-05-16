Морской пассажирский транспорт снова приостановил движение в Севастополе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено в субботу второй раз за день, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.

В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. Причины приостановки не разглашаются.

Утром в субботу морской пассажирский транспорт приостановил работу. Приостановка продлилась более 3,5 часов. В городе звучал сигнал воздушной тревоги.