СМИ сообщают, что учетом сохранившихся вооружений Иран может месяцами противостоять США

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В условиях сохранившегося в значительной мере военного потенциала Иран сможет еще несколько месяцев противостоять давлению США, сообщает газета The Independent, ссылаясь на источники, знакомые с данными американской и натовской разведок.

Согласно этим данным, у Ирана достаточно ракет и ударных беспилотников, чтобы продолжать боевые действия, если президент США Дональд Трамп решит возобновить войну.

По словам источников, разведывательные службы предупреждают, что Иран по-прежнему имеет доступ к большей части своих ракет в подземных арсеналах, что ставит под сомнение заявление президента Трампа о том, что Иран был "разгромлен" в результате военной операции.

Как сообщили изданию источники, разведка НАТО считает, что иранцы сохранили как минимум 60% своего ракетного потенциала. Иран также сохраняет возможности по производству большого количества недорогих ударных беспилотников, которые сыграли решающую роль в ответных ударах по соседним странам Ближнего Востока, пишет издание.

При этом, как сообщили газете эксперты, у Ирана еще есть несколько стратегий, которые он может использовать, если война с США возобновится.

"Сила Тегерана заключается в его асимметричных возможностях: баллистические ракеты, крылатые ракеты, беспилотники, морские мины, кибероперации и прокси-группы", - сказал Фрэнк Роуз, бывший помощник заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями при администрации Обамы.

В результате Тегеран сохраняет достаточно военных возможностей, чтобы нанести серьезный ущерб региону, добавил он.

По его словам, Иран продолжает использовать свой контроль над Ормузским проливом, важнейшим элементом своей асимметричной стратегии, в рамках которой он ведет экономическую войну, чтобы компенсировать недостаток огневой мощи.

Он отметил, что "рой вооруженных иранских скоростных катеров, известных как "москитный флот" Ирана, теперь представляет серьезную угрозу для судов, стремящихся пройти через этот водный путь, особенно учитывая, что их трудно отследить". Это позволило Тегерану сохранить блокаду, несмотря на уничтожение его военно-морского флота.

"Даже ослабленный Иран может угрожать морскому судоходству и энергетической инфраструктуре в Персидском заливе, - сказал Роуз. - Главная опасность - это нарушение, а не прямая военная победа. Иран будет продолжать использовать асимметричную войну, потому что считает, что именно там он может компенсировать подавляющее превосходство США в обычных вооружениях".

Лихачев заявил о возобновлении работ на АЭС "Бушер" в Иране

Путин и президент ОАЭ обсудили по телефону кризис вокруг Ирана

КНР и США договорились снизить пошлины на ряд товаров

The Telegraph узнала о рекомендации США Эмиратам захватить иранский остров в Персидском заливе

Военные Израиля заявили о ликвидации командующего военного крыла движения ХАМАС

 Военные Израиля заявили о ликвидации командующего военного крыла движения ХАМАС

Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

 Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

Рябков допустил новые контакты Лаврова и Рубио в предстоящий период

Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит с визитом КНР 19-20 мая

 Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит с визитом КНР 19-20 мая

Что случилось этой ночью: суббота, 16 мая

Трамп заявил, что добьется открытия Ормузского пролива

 Трамп заявил, что добьется открытия Ормузского пролива
