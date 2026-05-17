Неизвестный дрон пролетел в воздушном пространстве Латвии

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Неизвестный беспилотный аппарат вошел в ночь на воскресенье в воздушное пространство Латвии, но через некоторое время покинул территорию республики, сообщили Национальные вооруженные силы (NBS) республики.

Представитель NBS полковник Марис Тутиньш сообщил латвийскому радио, что информация о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии поступила незадолго до 6 утра.

"Согласно предварительным данным, дрон вошёл в воздушное пространство Латвии над муниципалитетом Краслава, граничащим с Беларусью, и немного позже вылетел из страны над муниципалитетом Лудза, граничащим с Россией", - сказал Тутиньш.

О возможной угрозе были уведомлены жители восточных муниципалитетов Резекне, Лудза и Краслава, а позже Алуксне и Балви.

В связи с инцидентом были активированы истребители Балтийской миссии НАТО по воздушной полиции.

Потенциальная угроза воздушному пространству восточной Латвии прошла, сообщили вооружённые силы.