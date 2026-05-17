Поиск

Неизвестный дрон пролетел в воздушном пространстве Латвии

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Неизвестный беспилотный аппарат вошел в ночь на воскресенье в воздушное пространство Латвии, но через некоторое время покинул территорию республики, сообщили Национальные вооруженные силы (NBS) республики.

Представитель NBS полковник Марис Тутиньш сообщил латвийскому радио, что информация о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии поступила незадолго до 6 утра.

"Согласно предварительным данным, дрон вошёл в воздушное пространство Латвии над муниципалитетом Краслава, граничащим с Беларусью, и немного позже вылетел из страны над муниципалитетом Лудза, граничащим с Россией", - сказал Тутиньш.

О возможной угрозе были уведомлены жители восточных муниципалитетов Резекне, Лудза и Краслава, а позже Алуксне и Балви.

В связи с инцидентом были активированы истребители Балтийской миссии НАТО по воздушной полиции.

Потенциальная угроза воздушному пространству восточной Латвии прошла, сообщили вооружённые силы.

Латвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 мая

"Евровидение-2026" выиграла представительница Болгарии

 "Евровидение-2026" выиграла представительница Болгарии

Американский космический корабль Cargo Dragon в воскресенье состыкуется с МКС

Лихачев заявил о возобновлении работ на АЭС "Бушер" в Иране

Путин и президент ОАЭ обсудили по телефону кризис вокруг Ирана

КНР и США договорились снизить пошлины на ряд товаров

The Telegraph узнала о рекомендации США Эмиратам захватить иранский остров в Персидском заливе

Военные Израиля заявили о ликвидации командующего военного крыла движения ХАМАС

 Военные Израиля заявили о ликвидации командующего военного крыла движения ХАМАС

Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

 Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

Рябков допустил новые контакты Лаврова и Рубио в предстоящий период
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9447 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2213 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов