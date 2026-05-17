Китайская ракета вывела на орбиту группу из 18 интернет-спутников

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель"Чанчжэн-8" ("Великий поход-8") в воскресенье успешно вывела на орбиту группу из 18 интернет-спутников для пополнения орбитальной группировки SpaceSail Constellation ("Цяньфань"), сообщает телеканал CCTV.

Запуск ракеты среднего класса был осуществлен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 22:42 по пекинскому времени (в 17:42 по Москве).

Это уже девятая партия аппаратов, которая вошла в состав орбитальной группировки Spacesail Constellation, предназначенной для предоставления услуг широкополосного интернет-соединения. Теперь на орбите находится уже 162 таких спутника.

Предполагается, что группировка, которой управляет госкомпания Shanghai Spacesail Technologies, в перспективе будет насчитывать 15 тыс. аппаратов.

Двухступенчатая китайская ракета-носитель "Чанчжэн-8" способна выводить на геосинхронную переходную орбиту до 2,8 тонн полезной нагрузки, на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км - до 5 тонн и 7,6 тонн на низкую околоземную орбиту.