Поиск

Трамп призвал Иран поторопиться со сделкой

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что иранской стороне стоит побыстрее принять решение о соглашении, так как иначе "ничего от них не останется".

"То, что касается Ирана, часики тикают. Им лучше начать действовать быстро, или же от них ничего не останется", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

США и Израиль начали совместную операцию против Ирана 28 февраля. Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекало 22 апреля.

21 апреля Трамп заявил, что принял решение продлить перемирие "пока иранцы не представят свое предложение, и обсуждения завершатся, тем или иным образом". При этом он подчеркнул, что морская блокада продолжится, а американские военные будут сохранять готовность. В Тегеране в ответ заявляли, что блокада нарушает условия прекращения огня и отказывались от переговоров.

Дональд Трамп США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар возле АЭС в Абу-Даби возник от удара беспилотника

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 мая

"Евровидение-2026" выиграла представительница Болгарии

 "Евровидение-2026" выиграла представительница Болгарии

Американский космический корабль Cargo Dragon в воскресенье состыкуется с МКС

Лихачев заявил о возобновлении работ на АЭС "Бушер" в Иране

Путин и президент ОАЭ обсудили по телефону кризис вокруг Ирана

КНР и США договорились снизить пошлины на ряд товаров

The Telegraph узнала о рекомендации США Эмиратам захватить иранский остров в Персидском заливе

Военные Израиля заявили о ликвидации командующего военного крыла движения ХАМАС

 Военные Израиля заявили о ликвидации командующего военного крыла движения ХАМАС

Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

 Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2216 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9449 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов