Трамп призвал Иран поторопиться со сделкой

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что иранской стороне стоит побыстрее принять решение о соглашении, так как иначе "ничего от них не останется".

"То, что касается Ирана, часики тикают. Им лучше начать действовать быстро, или же от них ничего не останется", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

США и Израиль начали совместную операцию против Ирана 28 февраля. Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекало 22 апреля.

21 апреля Трамп заявил, что принял решение продлить перемирие "пока иранцы не представят свое предложение, и обсуждения завершатся, тем или иным образом". При этом он подчеркнул, что морская блокада продолжится, а американские военные будут сохранять готовность. В Тегеране в ответ заявляли, что блокада нарушает условия прекращения огня и отказывались от переговоров.