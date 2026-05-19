Шойгу и вице-премьер Вьетнама обсудят обстановку на Ближнем Востоке и АТР

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу проведет 22 мая в Москве встречу с вице-премьером, министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом, стороны обсудят ближневосточный конфликт и обстановку в АТР, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ во вторник.

"В ходе встречи будет обсуждена текущая ситуация в мире с учетом ближневосточного конфликта и обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.